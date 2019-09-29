Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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