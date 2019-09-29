Шоу-бизнес
ИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
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Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме
Актуальные Новости14:03
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика
Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ 12:59
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
«Текстильщик» проиграл «Нижнему Новгороду»
В очередном туре Первенства России по футболу среди команд ФНЛ «Текстильщик» встречался с «Нижним Новгородом».
IvanovoNews 11:39
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Армия и оружие
Российская армия получает новые танки Т-90М
Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Футбол
«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия 16:21
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru 14:12
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Политика
Путин поедет в Париж на похороны Жака Ширака
Красная весна вчера в 10:03
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
Piter.tv 08:41
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году, переписчики пойдут к жителям не с бумажными переписными листами, а с планшетами.
ФАН 10:12
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Кино
В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC
Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08