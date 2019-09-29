Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
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Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме

Актуальные Новости14:03

Сергей Лазарев показал Лере Кудрявцевой годовалую дочь

Телепрограмма12:14

Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери

Пятый канал11:55

Сергей Лазарев подтвердил рождение дочери

StarHit.ru11:43

Сергей Лазарев впервые показал годовалую дочь

Вокруг ТВ11:31

Сергей Лазарев рассказал, что год назад у него родилась дочь Анна

Дни2412:19

Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома

Дни.ру03:15
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Политика

Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус 13:58
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела

Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Армия и оружие

Украина готовится перекрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украинская сторона планирует 3-4 октября перекрыть часть Черного моря в районе Одессы из-за ракетных стрельб.
РИА Новости Крым 27 сентября в 09:52
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

Следователи завели дело об изнасиловании 35-летней гражданки иностранного государства на территории парка в подмосковной Балашихе.
РБК 12:48
Происшествия

Россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме

Сестра сотрудницы МВД Алены Топилиной устроила фотосессию в Тверском ОВД.
Lenta.ru 08:37
Здоровье

Названы 5 признаков микроинсульта

Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие

В ДНР обнаружили взрывное устройство

«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
RT на русском 09:42
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: составы команд. Зинченко — в «старте», Агуэро — в запасе

Стали известны составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на матч 7-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 11:44
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Автоспорт

Даниил Квят не заработал очков на домашнем этапе

F1news.ru 12:58
Политика

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Хоккей

Салак подписал контракт с рижским «Динамо»

Вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт БИЗНЕС Online 12:49
Общество

Умерла теща Александра Лукашенко

Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Происшествия

В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика

На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 11:06
Политика

Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

РИА Новости 14:02
Политика

Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 13:59
Происшествия

«Я оттормаживался, а он летел»: водитель — о столкновении трех автомобилей на Титова

Екатеринбург Онлайн 13:38
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне

Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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Секрет на миллион
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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