Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
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Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме

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Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома

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«Это дар свыше»: Лазарев высказался о рождении первенца

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Сергей Лазарев рассказал, что год назад у него родилась дочь Анна

Дни2412:19

Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери

Пятый канал11:55

Сергей Лазарев подтвердил рождение дочери

StarHit.ru11:43

Лера Кудрявцева расплакалась, узнав о рождении у Сергея Лазарева дочери

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Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
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Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
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Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
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Происшествия

Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
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Ушла легенда: умер Марк Захаров

Из жизни ушел народный артист, режиссер «Обыкновенного чуда» и «Формулы любви» Марк Захаров.
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Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра

Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Происшествия

В Липецкой области из санатория пропали трое подростков

Сразу троих подростков разыскивают в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 02:52
Общество

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Политика

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Космос

Астрономы обнаружили планету, которая не должна существовать

Ученый считает, что планета могла возникнуть в результате гравитационного коллапса. Находится небесное тело в 30 световых годах от Земли.
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Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
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В день города над Мурманском пролетят «стрижи»

Одним из самых зрелищных пунктов программы станут показательные выступления группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи» над акваторией Кольского залива, которые начнутся в 15.00.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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Армия и оружие

Авиация Северного флота отправилась в Крым

Палубные истребители Северного флота МиГ-29К отправились тренироваться в Крым.
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«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

РегионСамара.ру вчера в 09:10
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На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей

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Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

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Как выглядят новорожденные тигрята

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Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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