Шоу-бизнес
ИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме
Актуальные Новости14:03
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу
В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
RT на русском 14:50
Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Театры
Ушла легенда: умер Марк Захаров
Из жизни ушел народный артист, режиссер «Обыкновенного чуда» и «Формулы любви» Марк Захаров.
Tricolor TV Magazine вчера в 06:13
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра
Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Происшествия
В Липецкой области из санатория пропали трое подростков
Сразу троих подростков разыскивают в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 02:52
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Космос
Астрономы обнаружили планету, которая не должна существовать
Ученый считает, что планета могла возникнуть в результате гравитационного коллапса. Находится небесное тело в 30 световых годах от Земли.
Портал Поиск 03:03
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие
В день города над Мурманском пролетят «стрижи»
Одним из самых зрелищных пунктов программы станут показательные выступления группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи» над акваторией Кольского залива, которые начнутся в 15.00.
Вечерний Мурманск 06:43
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие
Авиация Северного флота отправилась в Крым
Палубные истребители Северного флота МиГ-29К отправились тренироваться в Крым.
Би-порт 06:45
Футбол
«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.
Чемпионат 15:14
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
РегионСамара.ру вчера в 09:10
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Наука
Как выглядят новорожденные тигрята
Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.
Популярная механика 07:19