Шоу-бизнес
WomanHit.ruЛазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
Накануне у композитора случился концерт, на котором выступали многие звезды российской эстрады. Улетали после действа все очень довольные и счастливые. В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Комсомольская правдавчера в 17:43
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В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
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Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
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Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену
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Известный бренд нижнего белья оказался в глубоком кризисе. Из-за обвинений в сексизме продажи нижнего белья резко упали.
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В концерне отметили, что их электрический мотоцикл полностью рабочий. На нем можно ездить, но он пока находится в стадии прототипа.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Политика
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Владимир Путин, последний президентский срок которого по нынешней Конституции истекает в 2024 году, сегодня приехал на съезд «Единой России» и призвал ее служить народу.
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Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
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Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.