Шоу-бизнес

WomanHit.ruWomanHit.ruЛазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

Накануне у композитора случился концерт, на котором выступали многие звезды российской эстрады. Улетали после действа все очень довольные и счастливые. В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд

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Филипп Киркоров: поцелуи в аэропорту

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Николай Басков и Игорь Крутой подрались на концерте в Минске. Видео

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Комсомольская правдавчера в 17:43

Игорь Крутой устроил потасовку в аэропорту

7Дней.ру01:00
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«В нашем жанре скромность - путь к неизвестности!» Киркоров, Басков и Аллегрова отметили в Минске 65-летие Игоря Крутого

КП - Беларусьвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины. Лауреат Премии Ленинского комсомола
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы. Народный артист РФ. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон», Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».
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