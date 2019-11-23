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WomanHit.ruЛазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
Накануне у композитора случился концерт, на котором выступали многие звезды российской эстрады. Улетали после действа все очень довольные и счастливые. В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Комсомольская правдавчера в 17:43
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