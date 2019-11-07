Фигурное катание
Inc-news.ruЛазукин получил шестой стартовый номер на этапе Гран-при в Китае
Изначально на этап Гран-при в Китае на мужской турнир были заявлены два российских фигуриста-одиночника Роман Савосин и Андрей Лазукин. Но Роман Савосин, неудачно дебютировав во взрослом этапе Гран-при Skate America, позднее принял решение не участвовать в четвертом этапе в Китае.
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Гран-при Китая. Лазукин, Риццо, Танака и Боян Цзинь выступят с короткими программами
Sports.ruвчера в 03:27
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
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