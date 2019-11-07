Изначально на этап Гран-при в Китае на мужской турнир были заявлены два российских фигуриста-одиночника Роман Савосин и Андрей Лазукин. Но Роман Савосин, неудачно дебютировав во взрослом этапе Гран-при Skate America, позднее принял решение не участвовать в четвертом этапе в Китае.

Лазукин получил шестой стартовый номер на этапе Гран-при в Китае

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