Фигурное катание

Inc-news.ruInc-news.ruЛазукин получил шестой стартовый номер на этапе Гран-при в Китае

Изначально на этап Гран-при в Китае на мужской турнир были заявлены два российских фигуриста-одиночника Роман Савосин и Андрей Лазукин. Но Роман Савосин, неудачно дебютировав во взрослом этапе Гран-при Skate America, позднее принял решение не участвовать в четвертом этапе в Китае.
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