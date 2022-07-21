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Le Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%

Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения.
Lenta.ru
Кристиан Овербек, глава ассоциации производителей зерна Квебека, утверждает, что фермеры и так испытывают трудности из-за ограничений.
Агротайм
По оценкам агропромышленного объединения, в Канаду из России импортируется почти 90% всех используемых азотных удобрений.
Экономика сегодня
Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Канаде аграриев вынудили платить 35% пошлины на удобрения из РФ
Агротайм23:13
Le Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%
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Канадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобрения
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