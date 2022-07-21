Lenta.ruLe Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения.Lenta.ruКристиан Овербек, глава ассоциации производителей зерна Квебека, утверждает, что фермеры и так испытывают трудности из-за ограничений.АгротаймПо оценкам агропромышленного объединения, в Канаду из России импортируется почти 90% всех используемых азотных удобрений.Экономика сегодняНарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDiscover24Discover24ФАНReadovka NewsЭкономика сегодняИА Красная ВеснаАгротаймПодробнее о событииВ Канаде аграриев вынудили платить 35% пошлины на удобрения из РФАгротайм23:13Le Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%Lenta.ru20:02Канадские фермеры пострадали от антироссийских санкцийЭкономика сегодня21:42Канадские фермеры пожаловались на убытки из-за антироссийских санкцийФАН21:01Канадские фермеры пострадали из-за введения пошлин на российские удобренияМосковский Комсомолец20:26В Канаде рассказали о страданиях из-за санкций против РоссииРЕН ТВ21:54Канадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобренияРИА Новости19:31Показать ещёОценить136Поделиться