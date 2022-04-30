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Le Figaro: принявшие беженцев с Украины французы говорят о разочаровании

О своём изнурении и разочаровании всё чаще заявляют многие жители Франции, которые приняли у себя украинских беженцев, через два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.
REGNUM
Как сообщает Управление по иммиграции и интеграции, во Франции находится
 около 70 тысяч украинцев, которые получают госпособие в размере 426 евро в месяц.
News.ru
Житель Бордо Жан-Мишель Алликс предоставил жилье пятерым беженцам.
Lenta.ru
"Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы", — пожаловалась она.
РИА Новости

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Le Figaro: французы устали от украинских беженцев и разочаровались в них
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