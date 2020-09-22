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РИА Новости
РИА Новости

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
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Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

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СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

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Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»

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Le Monde: Президент России в разговоре с французским коллегой допустил, что Алексей Навальный сам принял яд

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Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

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Lenta.ru13:30
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