Общество

РБКРБКLe Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde
 со ссылкой на источники.
РБК03:40

Подробнее о событии

СМИ сообщили о «базе шпионов ГРУ» во Французских Альпах

Известия05:31

В Альпах обнаружили «базу шпионов ГРУ»

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СМИ: Во французских Альпах нашли «базу ГРУ»

Росбалт04:57

Французские СМИ «нашли» базу ГРУ в Альпах

Национальная служба новостей05:16

«Базу шпионов ГРУ» обнаружили в Альпах

Lenta.ru04:18

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

РБК03:40

Французские СМИ нашли в Альпах «базу ГРУ»

Взгляд.ру02:26
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Политика

Медведев отверг возможность закрытия YouTube в России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что видеохостинг YouTube продолжит работу на территории страны.
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В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
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Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com 03 декабря в 03:24
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Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

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Политика

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:25
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
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FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Коммерсантъ 06:08
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
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Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Футбол

«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Sportbox.RU вчера в 15:00
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
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Политика

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:26
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Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
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Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Общество

Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год

Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России.
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Политика

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 05:56
Общество

Эксперимент по налогу для самозанятых распространят на 19 регионов

Госдума в окончательном чтении приняла закон о распространении эксперимента по налогу для самозанятых на 19 субъектов.
Парламентская газета 05:38
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Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
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Общество

Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
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Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
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В России резко подешевели автомобили Ravon

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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
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«Художественный» покажет криминальную драму Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»

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Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
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Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Соловей.Инфо 04:53
Здоровье

На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:08
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