с чего всё началось

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

Политика Медведев отверг возможность закрытия YouTube в России Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что видеохостинг YouTube продолжит работу на территории страны.

Авто Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Политика Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».

Армия и оружие В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России.

Политика Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.

Общество Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов Госдума приняла в третьем чтении законопроект авторства сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Здоровье Причины повышенного давления по утрам назвали медики Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.