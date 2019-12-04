Общество
РБКLe Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
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Экономика
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Политика
Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии
Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.
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Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
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Игры
Издатель Rune II подал в суд на бывших разработчиков игры
Издательство Ragnarok Game подало в суд на разработчиков Rune II из Human Head, которые на следующий день после выхода игры объявили о закрытии студии и переходе всей команды в новую компанию под руководством Bethesda — Roundhouse Studios.
Культура
Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»
Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Экономика
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Музыка
«Хохлы не заграница». В соцсетях призвали СБУ не пустить в страну группу «Воровайки»
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Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Спорт
Медведев дал оценку допинговому скандалу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал допинговый скандал вокруг российских спортсменов «бесконечным антироссийским сериалом».
Футбол
«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства
Матч 19-го тура молодежного первенства России Зенит Динамо (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.
Шоу-бизнес
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Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Общество
Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
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Кино
Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»
Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Здоровье
На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков
До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Армия и оружие
Сирийские боевики обзавелись немецкими танками
Каким образом боевикам удалось получить в распоряжение как минимум два современных немецких танка, неизвестно.
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.