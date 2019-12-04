с чего всё началось

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий "Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.

Здоровье Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.

Игры Издатель Rune II подал в суд на бывших разработчиков игры Издательство Ragnarok Game подало в суд на разработчиков Rune II из Human Head, которые на следующий день после выхода игры объявили о закрытии студии и переходе всей команды в новую компанию под руководством Bethesda — Roundhouse Studios.

Общество ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

Спорт Медведев дал оценку допинговому скандалу Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал допинговый скандал вокруг российских спортсменов «бесконечным антироссийским сериалом».

Футбол «Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства Матч 19-го тура молодежного первенства России Зенит Динамо (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.