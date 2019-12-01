Общество

ИзвестияИзвестияLe Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.
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В Париже пьют, а нам туда не надо

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Французские СМИ сообщили о победе России над алкоголизмом

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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

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Россию признали победительницей алкоголизма

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Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

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Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

Газета.Ru05:14

На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Взгляд.ру03:25
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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Газета.Ru 08:07
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
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Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Транспорт

Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
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Кино

В Москве состоялась премьера военной драмы «Ржев»

30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве прошел премьерный показ фильма «Ржев».
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Единоборства

Российского борца Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца

Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
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Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

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Происшествия

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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

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Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

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В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»

В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

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Около общежития ЮФУ в Ростове зарезали студента из Эквадора

В субботу, 30 ноября, около семи часов вечера в общежитии ЮФУ (Зорге, 21) началась ссора между двумя иностранными студентами — из Мексики и Эквадора.
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Футбол

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В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы

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