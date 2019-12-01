Общество

ИзвестияИзвестияLe Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.
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В Париже пьют, а нам туда не надо

Российская газета10:23

Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

РИА Новости08:26

Россию признали победительницей алкоголизма

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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

Известия07:34

Французские СМИ сообщили о победе России над алкоголизмом

Говорит Москва06:12

Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

Газета.Ru05:14

На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Взгляд.ру03:25
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Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Naked Science 26 ноября в 07:02
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Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
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Футбол

Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
Газета.Ru 12:26
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Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

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Автоспорт

Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
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Происшествия

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15

В Забайкальском крае количество погибших при падении пассажирского автобуса в реку Кенга увеличилось до 15 человек.
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Политика

СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
BFM.ru 11:53
Политика

Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Krym.News 11:39
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
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Политика

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Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
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Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
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Общество

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В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
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Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.
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Шоу-бизнес

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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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