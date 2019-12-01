Общество

ИзвестияИзвестияLe Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.
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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

Известия07:34

Французское издание рассказало о победе над алкоголизмом в России

Комсомольская правда07:04

Французские СМИ сообщили о победе России над алкоголизмом

Говорит Москва06:12

Россию признали победительницей алкоголизма

Lenta.ru06:28

Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

Газета.Ru05:14

На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Взгляд.ру03:25

Le Monde: Россия победила алкоголизм

Российская газета02:51
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На месте ДТП с пассажирским автобусом, упавшим с моста в Забайкальском крае, завершены аварийно-спасательные работы.
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Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

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По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту

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Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
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В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
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Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

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РИА Новости вчера в 16:14
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Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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