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Ведомости
Ведомости

Le Monde узнала содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Французский президент не принял доводов российского лидера, отметили источники издания. Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии, а также инцидент с Навальным.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Дождьвчера в 11:48
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Газета.Ru

Политолог заявил о выгоде Макрона от публикации беседы с Путиным о Навальном

Газета.Ru03:55
Национальная служба новостей

Навальный отравился сам? СМИ передали «версию Путина»

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Znak.com

СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

Znak.comвчера в 11:57
РИА Новости

СМИ раскрыло содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

РИА Новости18:19
Коммерсантъ

Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Коммерсантъвчера в 14:01
URA.Ru

Политолог: зачем Макрону раскрывать беседу с Путиным о Навальном

URA.Ru01:30
Эхо Москвы

Кира Ярмыш: Мнение Путина по поводу отравления Навального абсурдна и противоречит здравому смыслу

Эхо Москвывчера в 14:38

Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъвчера в 09:47
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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