Le Monde узнала содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
Французский президент не принял доводов российского лидера, отметили источники издания. Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии, а также инцидент с Навальным.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
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СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам
Znak.comвчера в 11:57