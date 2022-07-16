На этом фоне промышленники выступают за то, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по "дружественным ценам" и на условиях регулируемых тарифов.
Представитель Белого дома высокого ранга, стенограмму выступления которого опубликовала американская администрация, рассказал, что, по мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Москвой и Пекином, пропало желание это делать, сообщает ТАСС.
«Если страны ЕС будут думать только о себе и перекроют потоки газа в соседние страны, обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей», — приводит издание его слова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила западные ценности после снимка трансгендерного адмирала США Рейчел Левин с зампомощника министра ядерной энергетики Сэмом Бринтоном.
Юморист и телеведущий Максим Галкин задержался за границей и отказался возвращаться в Россию с супругой, певицей Аллой Пугачевой, из-за плотного гастрольного графика, заявил светский журналист Феликс Грозданов, пишет ProZvezd.