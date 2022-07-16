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Le Monde: во Франции опасаются остановки производств из-за дорогого газа и электричества

Французские промышленники и представители деловых кругов опасаются увеличения расходов и даже остановки производства из-за растущих цен на электричество и газ.
ТАСС
«Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», — объяснил он.
Lenta.ru
"Важно избежать бойни, иначе мы столкнемся с падением производства, а то и полными остановками", - предостерег глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества (CLEEE) Франк Рубанович.
ТАСС
На этом фоне промышленники выступают за то, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по "дружественным ценам" и на условиях регулируемых тарифов.
ТАСС

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Издание Le Monde рассказало, что промышленники Франции паникуют из-за цен на газ и электричество
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