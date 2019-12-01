В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

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