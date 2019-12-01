Общество
ИзвестияLe Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.
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Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Воеводина заявила в полицию на экс-короля Малайзии
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«Зенит» и «Спартак» объявили составы
Стали известны стартовые составы Зенита и Спартака на матч чемпионата России.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
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Здоровье
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В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
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В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Хоккей
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Футбол
Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»
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Происшествия
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека
Футбол
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Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Происшествия
В Ростове-на-Дону студент из Колумбии зарезал студента из Эквадора
В Ростове-на-Дону возле общежития ЮФУ в драке убили студента из Эквадора.
Футбол
«Вердер» обыграл «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Вердера" на выезде одержали победу над "Вольфсбургом" в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Музыка
Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта
Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Здоровье
Врачи назвали полезные для здоровья печени продукты
Врачи утверждают, что защитить печень можно, включив в свой рацион определенный список продуктов и напитков, сообщает Medikforum.
Космос
Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли.
Гаджеты
В декабре стартует производство iPhone SE2
В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Авто
Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Кино
Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Армия и оружие
Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.