Общество

ИзвестияИзвестияLe Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.
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В Париже пьют, а нам туда не надо

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Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

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Россию признали победительницей алкоголизма

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Французские СМИ сообщили о победе России над алкоголизмом

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Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

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Взгляд.ру03:25
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

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Футбол

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Происшествия

В Ростове-на-Дону студент из Колумбии зарезал студента из Эквадора

В Ростове-на-Дону возле общежития ЮФУ в драке убили студента из Эквадора.
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

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Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам

Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
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Врачи утверждают, что защитить печень можно, включив в свой рацион определенный список продуктов и напитков, сообщает Medikforum.
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Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

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На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
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