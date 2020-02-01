Политика
РБКЛе Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit
«Евросоюз войдет в историю как громкий провал», — отметила она. Выход Великобритании из ЕС — Brexit — состоялся спустя 3,5 года с момента референдума о членстве, который прошел летом 2016 года. Теперь Британия вступила в переходный период, который продлится 11 месяцев, до 31 декабря 2020 года.
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Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Кино
Комедия «Холоп» стала всего лишь третьим фильмом за всю историю, собравшим свыше 3 миллиардов рублей
Собрав сегодня по состоянию на 18-00 17,9 млн рублей, очередного исторического достижения добилась комедия «Холоп».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»
Происшествия
Бастрыкин поручил завести дело по обрушению СКК в Петербурге
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Футбол
Валерий Карпин: «Результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке»
Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться.
Общество
Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе
Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Политика
В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию
Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на Площади обороны митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
Культура
Анджей Сапковский рассказал, какую роль сыграл в создании сериала «Ведьмак»
Польский писатель рассказал, как работает и какую роль сыграл в создании "Ведьмака".
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ в своей резолюции призвала РФ «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Футбол
Тошич признался, что скучает по Москве и ЦСКА
Полузащитник сербского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, рассказал о своей тоске по России и бывшей команде.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.