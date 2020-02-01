Политика

РБКРБКЛе Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit

«Евросоюз войдет в историю как громкий провал», — отметила она. Выход Великобритании из ЕС — Brexit — состоялся спустя 3,5 года с момента референдума о членстве, который прошел летом 2016 года. Теперь Британия вступила в переходный период, который продлится 11 месяцев, до 31 декабря 2020 года.
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Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit

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