Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).

Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ

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