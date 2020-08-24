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РИА Новости
РИА Новости

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
Подробнее о событии
РИА Новости

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

РИА Новости02:57
БК55

Начмед БСМП № 1 получил в соцсетях десятки угроз от сторонников Навального

БК5502:54
КП - Омск

«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

КП - Омск01:48
РИА СуперОмск

Медики рассказали о давлении во время лечения Навального в омской больнице

РИА СуперОмск02:02
Город55.ру

Лечивший Навального омский врач заявил о поступавших в его адрес угрозах

Город55.ру02:00
РИА ОмскИнформ

Омским врачам, спасавшим Навального, угрожали в соцсетях

РИА ОмскИнформ02:00
НГС55

Омский медик, который лечил Навального, пожаловался на угрозы ему и его семье

НГС5502:11

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Известия18:00
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В Волгоградской области стартует прививочная кампания против гриппа

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на совещании было отмечено, что все учебные заведения региона готовы к новому учебному году, а прививочная кампания стартует уже на этой неделе.
РИАЦ03:08
4

Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
1

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБКвчера в 13:56
6

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36