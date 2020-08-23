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Лечившийся от лейкемии тренер «Болоньи» заболел коронавирусом

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович заболел коронавирусной инфекцией.В источнике
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Спорт-Экспресс

Излечившийся от рака Михайлович заразился коронавирусом

Спорт-Экспресс10:47
Sport24.ru

Главный тренер «Болоньи» Михайлович сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru07:01
РИА Новости

Тренер «Болоньи» Михайлович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости07:39
Soccer.ru

Тренер «Болоньи» Михайлович, поборовший лейкемию, заразился коронавирусом

Soccer.ru07:39
Чемпионат

Синиша Михайлович заразился коронавирусом

Чемпионат07:30
Sports.ru

У Михайловича коронавирус. Тренер лечился от лейкемии почти весь сезон

Sports.ru07:06
Матч ТВ

Тренер «Болоньи» Михайлович заразился коронавирусом. Зимой он завершил курс лечения от лейкемии

Матч ТВ07:42

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
РИА Новости09:06
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Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 12:18
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США выступили против запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Напомним: ранее госсекретарь США Майк Помпео для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231 передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД.
МонаВиставчера в 10:01
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Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

«Перед открытием международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ», — цитирует сообщение ТАСС.
Известия08:11
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Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
РБК09:21
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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новостивчера в 08:54
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