Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
«Перед открытием международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ», — цитирует сообщение ТАСС.
Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.