с чего всё началось

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Происшествия В российской воинской части обнаружили мумию В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Хоккей Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Экономика Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Политика Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Общество В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».

Гаджеты Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.