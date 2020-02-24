Кино
Инфорос«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).РБКвчера в 15:57
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