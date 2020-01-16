Постановлением от 15 января предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027 год.

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

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