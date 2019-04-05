Экономика

РБКРБКМедведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».
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Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК14:07

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомости11:02

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

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Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUM03:51

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАСС03:19

Медведев прямо перед отставкой распорядился потратить 127 миллиардов рублей

Lenta.ru10:50
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
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Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
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Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку

В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Коммерсантъ 12:23
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Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

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Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе

Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
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Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
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Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»

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Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
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Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Кино

Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»

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Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
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HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году

Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
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В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

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Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
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Бруну Фернандеш согласовал контракт с «МЮ»

«Спортингу» и «МЮ» осталось договориться о сумме трансфера. Она может составить 50 миллионов фунтов + 10 млн в виде бонусов.
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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