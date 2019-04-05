Экономика
РБКМедведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол
Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».
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Здоровье
На Урале собирают средства на лечение четырёхмесячной девочки
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Технологии
К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов
В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Политика
Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку
В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Хоккей
Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»
Баскетбол
«Химки» одолели «Реал» в матче Евролиги
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Наука
Химики улучшили графен с помощью куриного помета
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической стабильности
Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Здоровье
Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим»
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Кино
Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Политика
В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал контракт с «МЮ»
«Спортингу» и «МЮ» осталось договориться о сумме трансфера. Она может составить 50 миллионов фунтов + 10 млн в виде бонусов.
Политика
Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.