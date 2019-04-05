Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».

Политика Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».

Политика Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Футбол Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Политика Россия и США провели консультации по стратегической стабильности Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Политика Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».