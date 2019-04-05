Постановлением от 15 января предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027 год.

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Кино Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.

Шоу-бизнес Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.

Политика Трамп может обсудить с Путиным хакерские атаки на украинскую Burisma Президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma, о которой сообщила газета The New York Times.

Футбол ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Политика Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.