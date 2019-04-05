Экономика
ИнтерфаксЛедокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году
Постановлением от 15 января предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027 год.
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Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Госдума утвердила Мишустина на должность премьера
Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Кино
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт
Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Политика
Трамп может обсудить с Путиным хакерские атаки на украинскую Burisma
Президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma, о которой сообщила газета The New York Times.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Происшествия
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
По версии следствия, Котоманов, используя фальшивые бланки депутата Госдумы Сергея Железняка, намеревался рассылать письма с ядом по дипучреждениям и лично высокопоставленным европейским сановникам.
Футбол
Виталий Денисов перешел в «Ротор»
Футбол
Медведев ответил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об инициативе по расширению числу участников РПЛ.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Футбол
ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Футбол
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020
Порядка десяти процентов промокодов для покупки билетов на игры чемпионата Европы-2020 по футболу с участием сборной России попало в руки спекулянтов.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Политика
Лавров встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Политика
Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине
Предположения, что глава США Дональд Трамп оказывал на украинские власти давление в обмен на военную помощь, лежат в центре дела по импичменту, которое идет в конгрессе.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Происшествия
Задержана модель, которая обвиняла Тео Эрнандеса в изнасиловании
В Испании задержали модель Луизу Кремлеву, которая в 2017 году обвиняла защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании.