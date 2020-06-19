Общество
АиФ НовосибирскЛедовую арену и СКИФ в Новосибирске профинансируют за счет ФНБ
Для проведения МЧМ-2023 в Новосибирске полным ходом идёт строительство новой ледовой арены. Многофункциональная ледовая арена будет принимать на тренировки спортсменов различного уровня по хоккею с шайбой и фигурному катанию и по другим видам спорта.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ
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