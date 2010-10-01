Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переоборудуют под госпиталь, сообщает телеканал « МИР 24». Сейчас строители возводят временные палаты и реанимации. Там будут размещать больных коронавирусом.

Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переделают в госпиталь

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