Коронавирус
МИР 24Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переделают в госпиталь
Ледовый дворец «Крылатское» в Москве переоборудуют под госпиталь, сообщает телеканал « МИР 24». Сейчас строители возводят временные палаты и реанимации. Там будут размещать больных коронавирусом.
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Общество
Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона.
Newsroom24 02 мая в 13:20
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Число умерших от коронавируса в России увеличилось до 1356 человек
За последние сутки в России от коронавируса умерли 76 человек, число смертей от COVID-19 за все время в стране достигло 1356 человек, сообщает оперштаб.
BFM.ru 04:05
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек
За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Футбол
«Спартак» хочет за Айртона не меньше 10 миллионов евро
«Спартак» не хочет расставаться с Айртоном.
ProstoProSport 06:02
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Армия и оружие
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
Футбол
Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»
По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Гаджеты
На рендерах показан смартфон Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой
Актуальные Новости 01:37
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Биатлон
Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026
Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
RT на русском 05:49
Наука
Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform вчера в 04:17
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Здоровье
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
Происшествия
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
Рифей-Пермь 04:22
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Происшествия
В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток
РИА Новости 06:00
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59