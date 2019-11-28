Общество

РИАМОРИАМО«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных

В последний день ноября на Московский регион обрушатся сильные осадки преимущественно в виде дождя. Выпадет 10-13 миллиметров осадков, или одна пятая часть месячной нормы. Температура повысится до 0 – плюс 5 градусов.
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с чего всё началось

«Ледяной панцирь» появится на дорогах в Москве

- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости06:23

Подробнее о событии

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Газета.Ru08:49

Синоптики предупредили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы

RT на русском06:31

«Ледяной панцирь» скует Москву в выходные

Вестник Кавказа04:11

«Ледяной панцирь» образуется на дорогах Москвы в ночь на 1 декабря

Вечерняя Москва05:29

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета04:56

Синоптики предупредили о гололедице в выходные

РБК05:47

«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных

РИАМО04:04
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Гаджеты

Xiaomi представила меняющую форму кровать

Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Ferra 09:51
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Аксёнов рассказал о скандалах вокруг парка «Тайган»

На протяжении последних лет парк сотрясает череда скандалов.
Крым 24 09:44
Гаджеты

Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью

Lenta.ru 05:18
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Киберспорт

В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря

При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Ferra вчера в 08:21
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 08:03
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Lenta.ru 02:32
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
Авто

Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок

Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Автоновости дня вчера в 01:14
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Происшествия

Новое сильное землетрясение произошло в Албании

Новый толчок стал самым сильным после недавнего землетрясения, произошедшего в 33 километрах к западу от албанской столицы Тираны.
Газета.Ru 09:44
Спорт

Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
Евразия Daily 07:01
Здоровье

Ежегодно в Тульской области выявляют 25 случаев онкологии у детей

Врачи центра каждый год выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей.
Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие

В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Украина.ру 26 ноября в 07:05
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
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