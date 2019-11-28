Общество
РИАМО«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных
В последний день ноября на Московский регион обрушатся сильные осадки преимущественно в виде дождя. Выпадет 10-13 миллиметров осадков, или одна пятая часть месячной нормы. Температура повысится до 0 – плюс 5 градусов.
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с чего всё началось
- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости06:23
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Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
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Аксёнов рассказал о скандалах вокруг парка «Тайган»
На протяжении последних лет парк сотрясает череда скандалов.
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Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
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В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
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Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской
26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Авто
Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Происшествия
Новое сильное землетрясение произошло в Албании
Новый толчок стал самым сильным после недавнего землетрясения, произошедшего в 33 километрах к западу от албанской столицы Тираны.
Спорт
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
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Врачи центра каждый год выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей.
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Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Политика
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Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.