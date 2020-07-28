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Известия
Известия

Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций

Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.
Интерфаксвчера в 12:00
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News.ru

Минюст разъяснил механизм конфискации денег у коррупционеров в пользу ПФР

News.ruвчера в 16:56
РБК

Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

РБКвчера в 13:56
Интерфакс

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Интерфаксвчера в 12:00
Известия

Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций

Известиявчера в 13:51
Общественное телевидение России

Обращать в доход государства средства неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Общественное телевидение Россиивчера в 12:45
Комсомольская правда

Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст

Комсомольская правдавчера в 12:10
БИЗНЕС Online

Минюст разъяснил идею об изъятии подозрительных накоплений россиян

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:32

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъвчера в 15:28
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК17:02
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 06:39
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В Крымской обсерватории обследовали комету NEOWISE

Смешанную пылегазовую природу имеет комета NEOWISE, недавно сблизившаяся с Землей, 28 июля сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
ИА Красная Веснавчера в 06:00

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новостивчера в 08:28

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ruвчера в 11:27
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