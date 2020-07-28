Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций
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Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.В источнике
С чего всё началось
Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.
Интерфаксвчера в 12:00
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Обращать в доход государства средства неизвестного происхождения будут только у госслужащих
Общественное телевидение Россиивчера в 12:45
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
Комсомольская правдавчера в 12:10