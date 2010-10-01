Игры
РидусЛегендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.
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В Worms Armageddon вышел патч спустя 21 год после релиза. В анонсе – RoflanLico Папича
Cyber.sports.ruвчера в 14:26
Теперь можно и поиграть! К Worms Armageddon выпустили масштабное обновление
Игромания.рувчера в 12:36
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Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor вчера в 09:13
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Политика
Депутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews вчера в 00:09
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
Здоровье
Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19
Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из числа препаратов, используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Армия и оружие
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Новость опубликована на официальном сайте команды. Отмечается, что соглашение было подписано сроком на два сезона.
CT news вчера в 15:52
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Киев раскрыл потери ВСУ в Донбассе в результате ракетной атаки «формирований РФ»
Аргументы недели 15 июля в 02:14
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Политика
Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке
Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс вчера в 08:59
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Общество
Пушков заявил об угасании и потускнении образа США
«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом за сутки
В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 02:19