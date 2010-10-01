Игры

РидусРидусЛегендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.
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Легендарная игра «Worms Armageddon» 1999 получила обновление впервые за семь лет

NewInform01:18

В Worms Armageddon вышел новый патч впервые за семь лет

CyberSport.ruвчера в 17:31

В Worms Armageddon вышел патч спустя 21 год после релиза. В анонсе – RoflanLico Папича

Cyber.sports.ruвчера в 14:26

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридусвчера в 16:26

Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

REGNUMвчера в 14:22

Теперь можно и поиграть! К Worms Armageddon выпустили масштабное обновление

Игромания.рувчера в 12:36
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ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor вчера в 09:13
Общество

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
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Общество

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
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Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Политика

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews вчера в 00:09
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Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
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Здоровье

Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19

Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из числа препаратов, используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
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Армия и оружие

Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста

«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
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Хоккей

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом

Новость опубликована на официальном сайте команды. Отмечается, что соглашение было подписано сроком на два сезона.
CT news вчера в 15:52
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Армия и оружие

Киев раскрыл потери ВСУ в Донбассе в результате ракетной атаки «формирований РФ»

Аргументы недели 15 июля в 02:14
Экономика

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
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Политика

Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке

Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс вчера в 08:59
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
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Шоу-бизнес

Жена Преснякова шокировала фанатов лысой головой

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Общество

Пушков заявил об угасании и потускнении образа США

«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
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Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Общество

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом за сутки

В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
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