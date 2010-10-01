Игры

РидусРидусЛегендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

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Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.
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Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

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