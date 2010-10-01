Игры

РидусРидусЛегендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

3 фото
Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Теперь можно и поиграть! К Worms Armageddon выпустили масштабное обновление

Игромания.ру12:36

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус16:26

В Worms Armageddon вышел патч спустя 21 год после релиза. В анонсе – RoflanLico Папича

Cyber.sports.ru14:26

Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

REGNUM14:22

В Worms Armageddon вышел новый патч впервые за семь лет

CyberSport.ru17:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски

Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп.
REGNUM 20:23
11
Армия и оружие

Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС

Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru 17:21
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
9
Происшествия

Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке

Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».
Известия 21:39
Кино

HBO Max показали промо-ролик с кадрами будущих проектов

На YouTube-канале HBO Max опубликован ролик с кадрами проектов, выпуск которых намечен на ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 13:06
1
Происшествия

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс 23:06
3
Общество

Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями

Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
315
Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Общество

СМИ: организация медицины в Свердловской области признана одной из худших в стране

Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения назвали одним из худших регионов в стране.
Европейско-Азиатские новости 08:32
13
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета 04:14
69
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
5
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
43
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com 03:11
29
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru 17:45
16
Здоровье

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
4
Космос

NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion

REGNUM 04:04
3
Наука

Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G

Газета DAILY 14:02
1
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
11
Политика

Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
2
Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

RT на русском 17:03
3
Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК 22:55
Футбол

Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
3
Здоровье

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58
11
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
4
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
43
Общество

Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»

РИА Новости 08:09
18
Космос

Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию.
Ferra 13:19
22
Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза 19:52
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,6K
Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Worms Armageddon
Компьютерная игра (пошаговая стратегия)
Двухмерная пошаговая видеоигра жанра артиллерия, которая является частью серии Worms и создана компанией Team17. Игрок управляет командой до восьми червей в бою против вражеских команд. В настоящий момент игра разрабатывается молдавским разработчиком CyberShadow и американским разработчиком Deadcode, все внесённые в игру нововведения и исправления доступны в официальных патчах. В 2002 году Worms Armageddon вошла в состав сборника Worms Triple Pack для Windows.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное