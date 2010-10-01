Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.

Политика Трамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп. 11

Армия и оружие Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.

Происшествия Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».

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Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 11

Политика Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски. 2

Общество Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).

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Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». 43

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,6K