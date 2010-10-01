Игры
РидусЛегендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Стратегической игре исполнился 21 год, в честь чего она получила официальное обновление. Разработчик Team17 запустил «Worms Armageddon» в далеком 1999 году, и она быстро завоевала популярность в сообществе геймеров, что сделало ее одной из самых значимых игр в истории.
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Политика
Трамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски
Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп.
REGNUM 20:23
Армия и оружие
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru 17:21
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Происшествия
Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке
Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».
Известия 21:39
Кино
HBO Max показали промо-ролик с кадрами будущих проектов
На YouTube-канале HBO Max опубликован ролик с кадрами проектов, выпуск которых намечен на ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Происшествия
Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала
Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс 23:06
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Общество
СМИ: организация медицины в Свердловской области признана одной из худших в стране
Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения назвали одним из худших регионов в стране.
Европейско-Азиатские новости 08:32
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета 04:14
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Evo-rus.com 03:11
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Здоровье
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Газета DAILY 14:02
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК 22:55
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию.
Ferra 13:19
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13