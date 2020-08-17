Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США
Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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Во 2-м квартале Баффет продавал акции крупных американских банков, Сорос - покупал
Финмаркетвчера в 04:38
Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании
Profinance.ru16 августа в 14:30