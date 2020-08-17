На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Журналисты отмечают, что при предоставлении TGL американская сторона меньше всего задумывалась о пользователях китайских гаджетов: лицензия была нужна для того, чтобы у телекоммуникационных компаний США было время на то, чтобы заменить оборудование Huawei на аналоги, а сами обновления безопасности шли приятным бонусом.