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Lenta.ru
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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РБК

«Даже легенды ошибаются». Почему Уоррен Баффет купит биткоин

РБК05:34
Инвест-Форсайт

Баффет перестал верить в стойкость доллара

Инвест-Форсайт03:45
Финмаркет

Во 2-м квартале Баффет продавал акции крупных американских банков, Сорос - покупал

Финмаркетвчера в 04:38
News.ru

Миллиардер Уоррен Баффет отказался верить в американскую экономику

News.ruвчера в 14:10
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Lenta.ruвчера в 12:39
Царьград

Миллиардер-легенда разочаровался в экономике США: Баффет вложил деньги в «бесполезное» золото:

Царьград20:48
Profinance.ru

Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании

Profinance.ru16 августа в 14:30

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Журналисты отмечают, что при предоставлении TGL американская сторона меньше всего задумывалась о пользователях китайских гаджетов: лицензия была нужна для того, чтобы у телекоммуникационных компаний США было время на то, чтобы заменить оборудование Huawei на аналоги, а сами обновления безопасности шли приятным бонусом.
Live2406:28
223

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.
Ведомостивчера в 09:40
7

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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