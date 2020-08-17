Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

В Индии стартовали продажи обновленной версии французского кроссовера, которая теперь оснащается 1,3-литровым турбированным мотором с отдачей до 160 л.с. Индийским покупателям теперь доступен кроссовер Renault Duster с 1,3-литровым турбированным мотором, официальный дебют которого состоялся в феврале 2020 года на выставке Auto Expo в Дели.