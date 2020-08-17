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Lenta.ru
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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Царьград

Миллиардер-легенда разочаровался в экономике США: Баффет вложил деньги в «бесполезное» золото:

Царьград20:48
News.ru

Миллиардер Уоррен Баффет отказался верить в американскую экономику

News.ruвчера в 14:10
ФАН

Легендарный бизнесмен больше не верит в американскую экономику

ФАНвчера в 13:53
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Lenta.ruвчера в 12:39
РБК

Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США

РБКвчера в 08:16
Финмаркет

Во 2-м квартале Баффет продавал акции крупных американских банков, Сорос - покупал

Финмаркетвчера в 04:38
Profinance.ru

Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании

Profinance.ru16 августа в 14:30

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома».
РБК03:41
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

В Индии стартовали продажи обновленной версии французского кроссовера, которая теперь оснащается 1,3-литровым турбированным мотором с отдачей до 160 л.с. Индийским покупателям теперь доступен кроссовер Renault Duster с 1,3-литровым турбированным мотором, официальный дебют которого состоялся в феврале 2020 года на выставке Auto Expo в Дели.
SpeedMe00:58
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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В России рекордно подешевели кредиты

В июле в России был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов, при этом их полная стоимость так же оказалась беспрецедентно низкой, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Lenta.ru02:32
10

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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