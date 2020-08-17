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Lenta.ru
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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News.ru

Миллиардер Уоррен Баффет отказался верить в американскую экономику

News.ru14:10
ФАН

Легендарный бизнесмен больше не верит в американскую экономику

ФАН13:53
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Lenta.ru12:39
Деловое.ТВ

Уоррен Баффет продал часть акций банков США

Деловое.ТВ13:24
РБК

Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США

РБК08:16
Финмаркет

Во 2-м квартале Баффет продавал акции крупных американских банков, Сорос - покупал

Финмаркет04:38
Profinance.ru

Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании

Profinance.ruвчера в 14:30

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
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Интер — Шахтер 1:0 (1-й тайм)

Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Интер» встретится с «Шахтером».
Vprognoze.ru11:50

Скаут из Серии А: «Сарри говорил, что ему в „Ювентусе“ нужен такой игрок, как Баринов»

Алекс Великих, скаут итальянского «Кальяри», рассказал в беседе с корреспондентом matchtv.ru о том, что бывшему тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри был интересен полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Матч ТВ13:28

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новости10:49

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratings14:25
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Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

«Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Белоруссии», - также сказано на сайте президента Литвы.
Финансовая газета14:23
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