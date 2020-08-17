Малышева считает, что коронавирусу надо «поклониться в ноги»

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что люди должны благодарить коронавирус за то, что им почти не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции находится на крайне низком уровне.