Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США
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Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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