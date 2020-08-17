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Lenta.ru
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В источнике
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Financial One

Баффет сделал ставку против экономики США

Financial One05:22
Lenta.ru

Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Lenta.ru12:39
РБК

Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США

РБК08:16
Деловое.ТВ

Уоррен Баффет продал часть акций банков США

Деловое.ТВ13:24
Финмаркет

Во 2-м квартале Баффет продавал акции крупных американских банков, Сорос - покупал

Финмаркет04:38
Profinance.ru

Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании

Profinance.ruвчера в 14:30

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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