с чего всё началось

В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа. При этом поддержка гаджетов будет осуществляться до 31 августа 2022 года.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Общество Инвестфорум в Сочи могут провести весной Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.

Технологии ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений "ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Футбол Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Здоровье В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

Общество В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.