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Lenta.ru
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Инвестиции США в Россию упали на 39 процентов, до 20 проектов. Для сравнения, в 2018 году Америка вкладывалась в 33 российских проекта.В источнике
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Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Легендарный инвестор из США Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Предприниматель считает, что выгоднее всего сейчас инвестировать в страны и отрасли, наиболее пострадавшие от карантинных мер, передает РБК.
Lenta.ru05:04
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Слово и Дело

Финансист из США заявил о большой выгоде инвестиций в Россию

Слово и Дело06:42
Экономика сегодня

Знаменитый инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать деньги в Россию

Экономика сегодня06:21
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Народные новости06:38
Вечерний курьер

Легендарный американский инвестор Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию

Вечерний курьер06:39
ГЛАС.RU

Известный американский инвестор советует вкладываться в Россию

ГЛАС.RU06:18
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Lenta.ru05:04
РБК

Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии

РБКвчера в 01:30

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Нурмагомедов дал оценку назначенным пенальти в ворота «Спартака»

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи.
Нурмагомедов дал оценку назначенным пенальти в ворота «Спартака»
News.ru05:33

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов заявил, что руководство телеканала не стало наказывать его за критику судейства в матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2).
Газета.Ru04:13

Загадочное затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

Колоссальное облако плазмы, выброшенное южным полушарием Бетельгейзе, остыло и частично экранировало свет звезды / ©NASA, ESA, E. Wheatley (STScI) Нестабильный сверхгигант и без того быстро отбрасывает материю, однако в течение этих трех месяцев Бетельгейзе потерял вдвое больше вещества, чем в «обычном режиме».
Naked Science03:18

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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