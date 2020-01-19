Политика
Газета.RuЛегендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
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Легендарный разведчик рассказал, как Польша встречала Красную Армию в 1945 году
Московский Комсомолец03:25
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