Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛегионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ. Во вторник было объявлено, что чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
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