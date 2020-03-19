Коронавирус
РИА НовостиЛегионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ
Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ. Во вторник было объявлено, что чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
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Линус Умарк: «Никогда не говорил, что не вернусь в Россию, это фантазия журналиста»
Спорт БИЗНЕС Online07:33
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Политика
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Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Политика
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Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
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Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
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В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию
В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Экономика
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Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Уралвагонзавод подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве
Уралвагонзавод подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Общество
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Общество
Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Единоборства
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Музыка
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Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Общество
Забайкальские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Руководителям органов управления образованием всех уровней, руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано организовать каникулы для школьников в период с 23 марта по 12 апреля с учетом графика учебного процесса конкретной школы.
Футбол
«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо
Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
Финансы
Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
Общество
Playboy останется без печатной версии
Американский журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном варианте.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Общество