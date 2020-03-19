Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ. Во вторник было объявлено, что чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ

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