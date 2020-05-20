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Матч ТВМатч ТВЛегионеры «Рубина» вернулись в Казань

Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая. Как сообщает источник, чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть игроков — Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович.
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Легионеры «Рубина» вернулись в Казань. Они помещены на двухнедельный карантин

Sports.ru03:22

Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань чартерным рейсом из Германии, еще двое приедут на машине из Грузии

Sport24.ru03:12

Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии в Казань на автомобиле

Спорт БИЗНЕС Online03:12

Грузинские футболисты «Рубина» приедут в Казань на автомобиле

Татар-информ03:38

«Рубин» вернул легионеров в Казань чартером из Франкфурта

Спорт-Экспресс02:36

Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии на автомобиле

Матч ТВ03:28

«Рубин» чартером вернул шестерых легионеров за 3 млн рублей

Metaratings02:50
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Политика

COVID-19 и масштабная сеть биолабораторий США

Стремительное распространение нового образца коронавирусной инфекции COVID-19 открыло миру глаза на возможный характер новой мировой войны.
Новостной фронт 07:36
Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
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Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Азера Талыбова от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
Будущее России. Национальные проекты 05:09
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд

Экспресс газета 04:45
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Политика

Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:59
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Шоу-бизнес

Новое шоу Собчак назвали провалом

Lenta.ru 06:01
Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
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Армия и оружие

В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57

Газета.Ru вчера в 21:58
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Общество

Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»

Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
News.ru 04:40
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Кино

«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV

Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia 06:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации

Другой приближенный к Марии источник утверждает, что отцом пятого ребенка является российский чиновник из Совета Федерации, который попросту не хочет быть публичным.
Территория новостей 08:41
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Технологии

О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян

В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24.
Live24 07:40
7
Общество

Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
News.ru 06:49
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Общество

На Украине назвали дату окончания карантина

Правительство Украины назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина появилась в эфире впервые после госпитализации

Gazeta.SPb 05:44
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Политика

Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
113
Общество

Парикмахерским разрешили работать с 25 мая в Красноярском крае

В самом тексте приказа даются рекомендации владельцам парикмахерских – соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
ИА Запад24 07:20
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Политика

Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма

Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
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