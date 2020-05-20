Коронавирус
Матч ТВЛегионеры «Рубина» вернулись в Казань
Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая. Как сообщает источник, чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть игроков — Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович.
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Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии в Казань на автомобиле
Спорт БИЗНЕС Online03:12
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Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррель
В среду фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой на лондонской бирже ICE Futures выросла на 4,30% или на 1,49 долларов и достигла отметки 36,14 доллара за баррель Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости - сырье теперь оценивается выше 33 долларов за баррель.
Комсомольская правда 10:10
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
Народную милицию ЛНР привели в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приведена в высшую боевую готовность, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
РИА Новости 08:21
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Политика
Минобороны Чехии ответило на письмо Шойгу о передаче памятника Коневу
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар ответил отказом российскому коллеге Сергею Шойгу в просьбе передать России демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РБК вчера в 19:08
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Политика
Хакеры похитили секретную информацию о японских гиперзвуковых ракетах
По данным газеты, хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения.
Avia.pro 07:40
Игры
Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War
По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 05:41
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
Уралинформбюро 00:04
Общество
Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела
Московский Комсомолец 08:28
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение
На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.
Vprognoze.ru 04:09
Экономика
Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02