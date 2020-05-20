Коронавирус
Матч ТВЛегионеры «Рубина» вернулись в Казань
Иностранные футболисты «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая. Как сообщает источник, чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть игроков — Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович.
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Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии в Казань на автомобиле
Спорт БИЗНЕС Online03:12
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 18 мая 2020, 15:05 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области обновил информацию о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 18 мая в 08:05
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Экономика
Названа цена спасения экономики России
Сферой, которая получит наибольшую поддержку, издание назвало малый и средний бизнес. Цена его спасения составит 1,9 триллиона рублей.
Lenta.ru 04:12
Общество
Песков продолжает лечиться от коронавируса в больнице
Globallookpress Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у которого ранее выявили коронавирус, продолжает проходить лечение в больнице.
РЕН ТВ 04:10
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Футбол
ЦСКА сообщил о результатах тестов игроков на коронавирус
Тесты футболистов, тренеров и сотрудников московского ЦСКА на коронавирус показали отрицательные результаты, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:12
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
В Красноярском крае коронавирусом заболели 504 человека за сутки
На сегодняшний день под наблюдением врачей состоят 1101 человек (+30 за сутки).
ИА 1-Line 03:48
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Здоровье
В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника
На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com вчера в 08:35
Общество
В России за сутки зафиксировали 9263 новых случая коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в России выявили 9263 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Новый Калининград.Ru вчера в 03:35
Общество
Общее число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8764, до 308 705, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
RT на русском 03:37
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
Российская газета вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала нового возлюбленного
Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform 18 мая в 13:05
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 03:42
Общество
Пентагон ждет новую вспышку коронавируса до появления вакцины
Пентагон отмечает, что пока не разработана вакцина, мир ждет новая вспышка коронавируса.
Pravda.Ru 03:07
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
По рекомендации Минпросвещения детские лагеря могут открыть с 1 июля
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева отметила, что министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Заинск-информ 02:20
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета вчера в 14:21
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59