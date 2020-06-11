Происшествия
ТАССЛегкий самолет разбился в Рязанской области
Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Киберспорт
Для гениальности Кодзима не нужен: Capcom анонсировала НФ-игру Pragmata в необычном антураже
Компания Capcom анонсировала научно-фантастическую игру Pragmata.
3DNews 18:35
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Наука
Ученые: музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии
Просмотрев записи пациентов, ученые пришли к выводу, что во время прослушивания музыка Моцарта количество приступов было меньше.
Сайт интересных новостей 14:18
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Футбол
РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Политика
Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 13:35
Армия и оружие
Война в Ливии приобретает серьезные масштабы: Египет направил войска
Не дожидаясь срока истечения ультиматума, власти Египта направили к ливийской границе крупные армейские соединения, а также танки и авиацию.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Общество
12 июня граждане необъятной страны празднуют День России
Сегодня, 12 июня, все граждане нашей великой страны отмечают День России, этот праздник имеет огромное значение для российских граждан, ведь именно 12 июня 1990 года была принята Декларация о суверенитете Российской Федерации.
Primpress.ru 21:30
Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
Недвижимость
Кабмин рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%
Новая программа ипотеки с господдержкой была запущена в конце апреля этого года.
Говорит Москва 06:18
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США
По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня вчера в 20:51
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru 13:03
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия 12:19
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Футбол
Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава
Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.
Sport.ru 07:29
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55