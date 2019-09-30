Спорт

Газета.RuГазета.RuЛегкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов. Однако не всем это пришлось по вкусу.
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Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике

Спорт-Экспресс13:20

Адвокат поддержал интимные съемки, которыми возмущались легкоатлетки на чемпионате мира в Дохе

Sport24.ru14:12

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Вести.Ru08:15

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Чемпионат11:45

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

Газета.Ru05:39
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