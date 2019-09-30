Спорт

Газета.RuГазета.RuЛегкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов. Однако не всем это пришлось по вкусу.
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Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике

Спорт-Экспресс13:20

Адвокат поддержал интимные съемки, которыми возмущались легкоатлетки на чемпионате мира в Дохе

Sport24.ru14:12

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

Газета.Ru05:39

Легкоатлетки жалуются на слишком интимные ракурсы в съемках на ЧМ в Дохе

Нева Спорт08:47

Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

Вести.Ru08:15

Легкоатлетки возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ в Дохе

RT на русском07:11

Легкоатлетки выразили протест против интимных съёмок на чемпионате мира

Чемпионат11:45
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
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На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира

Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.
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Шоу-бизнес

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Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
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Сергей Лазарев рассказал о выборе имени для своей дочери

Российский певец Сергей Лазарев поделился историей о том, как он выбирал имя для своей дочери.
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Армия и оружие

Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
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Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
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Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

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В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
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Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов

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Мисс Москва отказалась сдавать тест на отцовство экс-короля Малайзии

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Подсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
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26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
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Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали

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Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40

Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Представитель оппозиционной организации Национальный совет сопротивления Ирана Алирез Джафарзаде заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что приказ о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии давало высшее руководство страны.
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За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

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Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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