Спорт
Газета.RuЛегкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов. Однако не всем это пришлось по вкусу.
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Армия и оружие
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России
Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.
РБК 15:38
Футбол
Голы Мостового и Нобоа принесли «Сочи» победу над «Ахматом»
Футболисты «Сочи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России переиграли «Ахмат» из Грозного.
ProstoProSport 14:23
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Авто
В московском каршеринге появились электромобили Nissan Leaf
Компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве.
Известия 12:43
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира
Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.
РБК 12:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о выборе имени для своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился историей о том, как он выбирал имя для своей дочери.
Культуромания 12:33
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Мисс Москва отказалась сдавать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Россиянка Оксана Воеводина, мисс Москва — 2015, отказалась пройти ДНК-тест для установления отцовства ее сына, рожденного после расставания с королем Малайзии.
BFM.ru 11:46
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Гаджеты
Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40
Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
ГЛАС.RU 10:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Армия и оружие
Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаке на Саудовскую Аравию
Представитель оппозиционной организации Национальный совет сопротивления Ирана Алирез Джафарзаде заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что приказ о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии давало высшее руководство страны.
Московский Комсомолец 15:09
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13