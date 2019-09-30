На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов. Однако не всем это пришлось по вкусу.

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

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