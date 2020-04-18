Происшествия

BFM.ruBFM.ruЛегкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс». На борту находились три человека.
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Разбившийся в Хабаровском крае легкомоторный самолет полностью разрушен

Коммерсантъ05:32

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

ТАСС02:09

Власти сообщили подробности о жертвах крушения самолета под Хабаровском

РИА Новости04:56

При крушении самолета под Хабаровском погибли четыре человека

РБК02:41

Рухнувший под Хабаровском легкомоторный самолет принадлежал бизнесмену

РЕН ТВ01:04

Огонь от крушения самолета в Хабаровском районе разошёлся на сотни метров

AmurMedia.ru03:48

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Интерфакс02:14
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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
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Общество

Математики спрогнозировали пик распространения коронавируса в Москве

Сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май.
Профиль вчера в 16:58
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Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
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Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
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Здоровье

В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru вчера в 12:23
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Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
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Футбол

Моизе Кин может вернуться в Италию

Нападающий "Эвертона" Моизе Кин может вернуться в Италию, об этом сообщает Tuttosport.До перехода в английский клуб футболист выступал за "Ювентус".
Soccer.ru 02:18
Наука

Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
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Шоу-бизнес

Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США

Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
527
Общество

В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
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Музыка

Пол Маккартни заявил, что Beatles «лучше» Rolling Stones

Live24 04:31
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Известия 01:27
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Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
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Футбол

«С днем рождения, народная команда». «Спартаку» исполнилось 98 лет

С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет.
Sport24.ru 05:36
Политика

Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес

Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Недвижимость

Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых.
Областная газета 16 апреля в 10:45
3,3K
Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
6
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
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Здоровье

За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса

По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
217
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru вчера в 07:32
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Культура

На шоу «Голос. Дети» определили финалистов

RuNews24.ru 01:44
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Киберспорт

Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant

Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Общество

Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
43
Общество

В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах.
RT на русском 03:44
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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