Происшествия
РБКЛегкомоторный самолет упал в Рязанской области
«В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечается в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области не смогли предоставить РБК оперативную информацию. В апреле легкомоторный самолет упал в Хабаровском крае.
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