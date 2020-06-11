«В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечается в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области не смогли предоставить РБК оперативную информацию. В апреле легкомоторный самолет упал в Хабаровском крае.

Здоровье Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды Любой сторонник здорового образа жизни (ЗОЖ) скажет вам, что надо пить как можно больше воды, чтобы очистить организм.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 27

Кино Эротическая драма «365 дней» стала лидером по просмотрам на Netflix Польская эротическая драма "365 дней" режиссера Барбары Бяловас стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то, что она появилась на платформе только 7 июня.

Происшествия Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их. 29

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 236

Происшествия Начальник полиции Сызрани задержан за взятку Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей. 48

Политика Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок". 1,5K

Политика 30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было? 30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР.

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 37

Наука У счастливых людей реже случаются желудочно-кишечные расстройства Ученые утверждают, что счастливые люди реже испытывают проблемы с желудком и кишечником.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Шоу-бизнес Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Технологии Вышла публичная бета-версия ОС Android 11 Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить. 4