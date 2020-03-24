Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛегкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписана самоизоляция, говорится в документе.
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Депздрав Москвы утвердил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому

Агентство Москва16:45

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

РБК16:21

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

Москва 2416:37

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

РИА Новости17:23

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

ТАСС16:44

В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19

Интерфакс16:20

Стала известна схема лечения пациентов с коронавирусом на дому

RT на русском16:49
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Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Общество

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Екатеринбург-ТВ 07:43
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
МИГ-ТВ вчера в 02:16
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Общество

Режим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Как сообщалось, Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Интерфакс - Россия 08:47
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости 07:52
Экономика

Задачу сохранить малый и средний бизнес в кризис поставил Игорь Кобзев

Малый и средний бизнес переживает непростые времена, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле – падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов.
Областная газета (г. Иркутск) 05:20
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Деловое.ТВ 15:07
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста 08:54
Экономика

В Приморье изменили налоговое законодательство

Новым законопроектом предполагается снижение ставок по трем региональным налогам.
Konkurent.ru 21:32
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru 16:08
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Единоборства

Альварес может провести бой с Головкиным раньше схватки с Сондерсом

Поединок Альвареса с Головкиным запланирован на 12 сентября, а схватка с Сондерсом будет вынесена на декабрь.
Матч ТВ вчера в 07:11
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 21:39
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ 16:18
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
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