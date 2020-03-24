Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписана самоизоляция, говорится в документе.

Футбол Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Экономика Задачу сохранить малый и средний бизнес в кризис поставил Игорь Кобзев Малый и средний бизнес переживает непростые времена, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле – падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Транспорт РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.

Здоровье В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.