Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛегкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписана самоизоляция, говорится в документе.
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Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

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Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

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Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

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